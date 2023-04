Inde : la fabrique mondiale des ingénieurs

Microsoft, Google, Twitter, Adobe ou encore IBM, ces ingénieurs devenus PDG de la Silicon Valley ont tous un point commun, ils sont Indiens. Ce n'est pas une coïncidence, l'Inde est la plus grande fabrique d'ingénieurs au monde. Près de 350 000 ingénieurs sont formés chaque année, c'est plus que les États-Unis et l'Europe réunis. Certains de ces parcours ressemblent à des contes de fées. Au Nord de l'Inde, chaque maison d'un village surnommé “village des ingénieurs”, en abrite au moins un, c'est une obsession. Pourtant, dans ce village de tisserand, on ne gagne que deux euros cinquante par jour. Les ordinateurs sont rares, les familles sont trop pauvres pour payer des études. Alors, les premiers ingénieurs de la communauté ont trouvé une solution, comme leur donner des cours. Et les taux de réussite sont meilleurs que dans les établissements privés. Pour Suraj Kumar, âgé de 18 ans, devenir ingénieur, c'est le seul moyen d'échapper à sa destinée de tisserand. En Inde, le métier d'ingénieur n'est pas qu'un métier bien payé, c'est un ascenseur social. C'est aussi une voix d'émancipation pour les filles. Selon la Banque mondiale, l'Inde compte quarante-trois pour cent de femmes diplômées en science de l'ingénierie, contre trente-deux pour cent en France. Plus de détails dans la vidéo en tête de cet article. TF1 | Reportage M. Laouamen, A. Saifi