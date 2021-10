Indemnité inflation : l’analyse de François Lenglet

La plupart des pays européens cherchent à atténuer la forte hausse des prix de l'énergie. Blocage des prix au Royaume-Uni, baisse des taxes et confiscation des profits des distributeurs d'énergie en Espagne, et des aides ciblées en Italie. Mais la France a une particularité. C'est le pays où la redistribution est déjà la plus élevée, alors que ses filons sont les plus détériorés en Europe avec un déficit de 9,5% du PIB au second trimestre 2021. Et c'est pourtant le pays le plus inventif en matière d'aides : indemnité d'inflation, revenu d'engagement pour les jeunes, chèque énergie, pass culture, chèque réparation vélo... La France a fait de la redistribution une spécialité mondiale aux côtés du vin et de la baguette de pain. Incriminer le seul gouvernement actuel serait injuste, alors que la campagne électorale donne lieu à des bouches d'idées nouvelles de toute part pour taxer, dépenser et s'endetter. Le remède à ses problèmes. L'État, c'est moi, disait Louis XIV. Chaque Français pense désormais de même, nous François Lenglet.