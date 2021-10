Indemnité inflation : qui va percevoir les 100 euros ?

Que l'on possède une voiture ou non, que l'on soit retraité, chômeur, salarié à temps partiel, fonctionnaire, agriculteur ou étudiant, qui est concerné par cette aide ? Le critère, on le sait, toucher moins de 2 000 euros net par mois avant le prélèvement à la source. À noter, si dans un couple, les deux gagnent moins que cette somme, ils toucheront chacun l'indemnité inflation, soient 200 euros au total. Les bénéficiaires des minima sociaux comme le RSA ou l'allocation adulte handicapée l'apercevront également. Les apprentis et étudiants, mais pas tous, seuls les boursiers et ceux qui ne sont plus rattachés au foyer fiscal de leurs parents. Cela représente deux tiers des étudiants. Comment l'aide sera-t-elle versée ? L'aide sera versée par l'Urssaf pour les indépendants, Pôle Emploi pour les chômeurs ou différentes administrations comme les caisses de retraite. Pour les salariés, elle apparaîtra sur leur bulletin de paie, mais tout n'est pas encore très clair. "Les salariés vont recevoir de leurs employeurs les 100 euros directement. Pour récupérer ces 100 euros, l'employeur va les déduire de ses charges. Au mois de décembre, il y a énormément de cas particuliers : les temps partiels, les multi-employeurs, les personnes qui sont en arrêt maladie", explique Solange Rilos Letourneur, présidente de l'association nationale française de la paie. Encore des questions aussi pour les 1,4 million de personnes employées par des particuliers comme les assistantes maternelles ou employés à domicile. Quand recevrez-vous les 100 euros ? La prime défiscalisée sera versée en une seule fois. En décembre pour la majorité des bénéficiaires comme les salariés, en janvier pour les fonctionnaires et début février pour les retraités. Vous n'aurez aucune démarche à faire pour vous assurer du versement, il est automatique.