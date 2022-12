Indémodables jouets en bois

Parmi les nombreux jouets du magasin, il y en a un qui attire l'œil d'un jeune garçon et sa maman. Un jeu traditionnel, fabriqué dans le Jura depuis près de 100 ans et loin d'être démodé. Ses ventes augmentent même depuis plusieurs années. Le secret de cette longévité se trouve au cœur des forêts franc-comtoises. Dans son atelier, Jeujura façonne chaque année, des centaines de milliers de pièces. Du bois français, et même jurassien, pour une fabrique encore artisanale. De la découpe à la peinture, jusqu'au dernier contrôle des pièces au moment de mettre en boîte les chalets. Une maîtrise totale de la chaîne de production dès la conception des outils. Des petits animaux, des sapins, des personnages, comme un hommage au terroir local. C'est une histoire qui a démarré en 1911, c'est le grand-père de Catherine Varacca, directrice de Jeujura qui a imaginé ce chalet. Il n'a presque pas changé depuis. Aujourd'hui, la gamme s'est étendue pour que les enfants se racontent toujours plus d'histoires. TF1 | Reportage A. Payro, G. Martin