Indémodables maisons en "A" : belles et pas chères

À Lusignac, à travers les collines de Dordogne, elle est scrutée. Elle interroge et détonne. Cette maison en forme de A, tout en bois, Elizabeth Faure y habite depuis neuf ans. Elle la connaît par cœur, et pour cause, elle en est la conceptrice et elle l'a construite presque seule. Ce sont 180m² de labeur. Derrière ce projet, une idée universelle. Chacun mérite d'avoir un toit. Alors, Elizabeth Faure, qui a suivi des études d'architecture, a dessiné un habitat rudimentaire, accessible. Cette maison lui a coûté seulement 35.000 euros. Elle est bâtie sur pilotis pour ne pas avoir à creuser de fondations coûteuses. Elizabeth voulait aussi montrer que même une vieille de 65 ans pouvait la construire. Et elle aide aussi autrui à le faire. Depuis trois ans, son projet connaît un grand succès sur les réseaux sociaux. Un documentaire, toujours en accès libre, est consacré à la construction. Surtout, la bâtisseuse motivée a mis en ligne de nombreux tutoriels gratuits pour permettre à tout le monde de construire sa propre maison en A. Antony Debarre, concepteur de maison en "A", fait partie de ceux qui se sont laissés charmer. Depuis neuf mois, il s'est lancé le même défi qu'Elizabeth pour faire des économies, mais pas seulement. Pour lui, l'idée est d'avoir une maison atypique. Il va encore devoir meuler, percer, isoler, avant de pouvoir y dormir. La maison en tipi existe depuis des siècles. Partout, des plaines écossaises aux forêts américaines, chacun l'adapte à son environnement. Dans les Alpes françaises par exemple, les chalets pointus, postés à flanc de montagne à la fin des années 60, ont fait la réputation de la station des Arcs. T F1 | Reportage Q. Fichet, Y. Matisse, V. Abellaneda.