Indiana Jones : la dernière croisade d'Harrison Ford

On le pensait fatiguer, c'est mal connaître Indiana Jones. Une nouvelle quête se présente à lui, et l'archéologue replonge pour la cinquième fois. Pour certaines scènes, situées dans le passé, le visage d'Harrison Ford a été rajeuni. Une prouesse technologique qui alimente la nostalgie. Tout le monde connaît ce visage depuis les années 80, même les plus jeunes. Ethann Isidore, acteur français, seize ans, est fan de la série. Le tout premier à avoir décroché un rôle dans cette saga culte. "Quand je l'ai vu pour la première fois avec son lasso, sa chemise, sa veste en cuir et son chapeau... j'ai halluciné", a-t-il affirmé. En cinq films, Indiana Jones a révolutionné le film d'aventures avec quelques ingrédients imparables. Un rythme effréné, très innovant dans les années 80. De l'humour et un héros complexe. À Cannes, Harrison Ford a tiré sa révérence. À 80 ans, il ne jouera plus Indiana Jones. Mais le personnage n'aurait pas dit son dernier mot. On parle déjà d'une série avec un autre acteur, une légende ne disparaît pas comme ça. TF1 | Reportage S. De Vaissière, R. Roiné, S. Humblot