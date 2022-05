Indianapolis : le circuit de la démesure

Le circuit d'Indianapolis est la plus grande enceinte sportive jamais construite sur terre. Il offre un spectacle à 380 km/h. Cette arène mesure 4 kilomètres de long, mais surtout une capacité sans équivalent dans le monde. Les sièges peuvent tenir 350 000 spectateurs, presque cinq fois le stade de France. L'endroit est connu partout à travers l'Amérique. Alors, ce n'est pas sans fierté que le directeur nous fait la visite. L'histoire commence en 1909. Un industriel veut créer la plus grande course du monde pour l'automobile naissante. l'événement attire les pilotes les plus casse-cou. À l'époque, ils atteignent une vitesse moyenne 120km/h et déjà 80 000 spectateurs pour cette première compétition. Le circuit entre dans la légende. La légende devient un mythe. Hollywood en fait son décor pour tourner des films d'action avec ses plus grandes stars Clark Gable ou Paul Newman. L'acteur découvre le sport automobile après un tournage et devient lui-même pilote dans les années 70. Ce jour-là, nous sommes conviés à une petite course, 60 000 personnes tout de même. Le public n'est pas tellement attentif à la course. Ambiance plutôt pique-nique ou Kermess, un après-midi en famille comme la visite d'un monument. Une journée à Indianapolis, c'est bien un peu plus qu'une course. TF1 | Reportage J. Garro, M. Derrien