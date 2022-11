Indice de réparabilité : faut-il y croire ?

Dans un magasin d’électroménager, sur les étiquettes des téléviseurs, des ordinateurs et des lave-linges, les bonnes notes s'enchaînent. Peut-on vraiment se fier à cet indice de réparabilité ? Les consommateurs sont partagés. Nous avons fait le test chez un réparateur en région parisienne. La machine à laver est notée 6,2 sur 10, mais au moment de la réparer, ce n’est pas si simple. Il faut compter 400 euros de réparation. La facture augmente pour un autre lave-linge pourtant noté 7,2 sur 10. Dans ces deux cas, l’indice attribué par le constructeur apparaît surévalué. Il repose sur cinq critères, la notice technique, la facilité de démontage, ou le prix des pièces détachées. Tous sont à égalité. Ce qui fausse la note finale selon les associations de consommateurs. “En réalité, quand on prend le seul critère de la disponibilité des pièces détachées, c’est 4,8, et au moment de le faire réparer, il y a un risque de ne pas trouver de pièces détachées”, explique Alain Bazot, président d'UFC - Que choisir. En 2024, il deviendra indice de durabilité avec des critères élargis. L’objectif est d’inciter les fabricants à concevoir des produits plus robustes. TF1 | Reportage H. Despatureaux, M. Ramaugé