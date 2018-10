Indiens d'Amérique : le grand Pow Wow

Les tribus indiennes de tous les États-Unis se sont donné rendez-vous pour le célèbre Pow Wow. En effet, les Cherokees, les Navajos et les Cheyennes se côtoient l'espace d'un week-end. Ces réunions où les tribus se retrouvent sont les rares moments où elles peuvent faire revivre leur culture, et surtout essayer de la transmettre aux jeunes générations. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 21/10/2018 présenté par Anne-Claire Coudray sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 21 octobre 2018 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.