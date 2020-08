Indignation après la profanation du mémorial d'Oradour-sur-Glane

Il restera comme le théâtre du plus grand massacre de civil commis dans l'Hexagone par l'armée nazie lors de la Seconde Guerre mondiale. Ce samedi, le village d'Oradour-sur-Glane (Haute-Vienne) voit son lieu de recueillement vandalisé. Des inscriptions négationnistes y ont été retrouvées. Sur place, c'est la consternation et l'indignation. Une enquête est en cours pour en identifier l'auteur. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 22/08/2020 présenté par Audrey Crespo-Mara sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 22 août 2020 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.