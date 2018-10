Indonésie : 5 000 personnes présumées disparues après le tsunami et le séisme

En Indonésie, la côte nord de l'île des Célèbes reste entièrement ravagée par le tsunami. Les autorités craignent que le bilan s'alourdisse, ils parlent de 5 000 disparus et 1 700 morts. Deux sites sont durement touchés au sud de Palu : Balaroa et Petobo. Ce dernier a été rayé de la carte par une vague de plus de cinq mètres. Au village de Balaroa, les espoirs de retrouver des survivants s'amenuisent mais les autorités poursuivent les recherches. Les grues commencent à dégager les blocs de béton avec l'aide de l'armée et des pompiers français participent aux opérations. Ce ne sont plus des survivants qu'ils recherchent mais des victimes. Pour soigner les blessés, des centres de soins d'urgence ont été installés mais il n'y a presque pas d'eau potable. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 07/10/2018 présenté par Anne-Claire Coudray sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 7 octobre 2018 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.