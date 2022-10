Indonésie : le match tourne au drame

Des milliers de fans envahissent un terrain de football en Indonésie. Leur équipe vient de perdre à domicile face au grand rival, suffisant à leurs yeux pour provoquer un mouvement de foule et s'attaquer à leurs propres joueurs et ceux de l'équipe adverse. Dépassées, les forces de l'ordre vont répondre avec une violence disproportionnée, à coups de matraques et de gaz lacrymogènes, justifiée selon le chef de la police après le constat de deux décès dans ses rangs. Tentant d'échapper à ces gaz, des centaines de supporteurs sont alors tombés au sol et ont été piétinés ou écrasés contre les grillages. Dans la soirée, les autorités indonésiennes annonçaient déjà des dizaines de victimes dans le stade ou sur le trajet de l'hôpital. Ce dimanche matin encore, des centaines de blessés et des corps sans vie continuaient d'affluer vers les hôpitaux saturés de la ville de Malang, sur l'île de Java. Le dernier bilan fait état de 174 morts. Une enquête doit permettre de comprendre les failles dans le dispositif de sécurité, et si la capacité du stade de 42 000 places, a bien été respectée. TF1 | Reportage C. Abel