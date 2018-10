Indonésie : la pénurie de nourriture entraîne des scènes de pillage

Deux jours après le violent séisme suivi d'un tsunami qui a frappé l'île des Célèbes, les secouristes poursuivent les recherches. Leur principale difficulté est d'atteindre les zones reculées. Si les aides extérieures arrivent au compte-gouttes, les habitants, eux, ne peuvent plus attendre. La ville est dans un état désastreux. Les familles dorment dans la rue, à même le sol, les vivres et l'eau potable commencent à manquer. Ainsi, les scènes de pillage se multiplient : les habitants vident les rayons des supermarchés et siphonnent les réservoirs des citernes ou des voitures abandonnées. Ils dénoncent notamment l'augmentation considérable des prix des produits de base. En attendant les aides internationales, le président indonésien appelle à la patience. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 30/09/2018 présenté par Anne-Claire Coudray sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 30 septembre 2018 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.