Indonésie : plus de 220 morts après un tsunami "volcanique"

Dans la nuit du 22 décembre 2018, un tsunami s'est abattu sur les îles de Java et de Sumatra. C'est le volcan Anak Krakatoa qui a causé une brusque montée des eaux. Plusieurs Javanais fuient l'île par peur d'une éventuelle réplique, d'autres essayent de retrouver leurs proches. Les hôpitaux peinent à accueillir les 900 blessés répertoriés. Le bilan humain s'élève à 220 morts et pourrait s'alourdir encore dans les prochaines heures. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 22/12/2018 présenté par Anne-Claire Coudray sur TF1.