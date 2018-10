Indonésie : les secouristes multiplient leurs efforts pour retrouver des survivants

Le tsunami et le séisme qui ont frappé les îles indonésiennes le vendredi 28 septembre 2018 ont tout détruit sur leur passage. A l'heure actuelle, 832 personnes ont perdu la vie. Deux jours après ce désastre, les premiers secouristes travaillent d'arrache-pied pour retrouver des survivants. Dans la matinée du 30 septembre 2018, une femme a été retrouvée vivante sous des gravats. Notons que trois Français ont été portés disparus. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 30/09/2018 présenté par Anne-Claire Coudray sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 30 septembre 2018 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.