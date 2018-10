Indonésie : le tsunami vécu par un témoin

Cela fait deux jours que l'archipel indonésien des Célèbes a été frappé par un tsunami. La région semble figée dans un chaos indescriptible. La vague destructrice a laissé sur son passage des bâtiments éventrés et des centaines de morts. Trois Français figurent parmi les disparus. Un vidéaste amateur a réussi à filmer le moment où le tsunami s'est abattu sur la côte. La vidéo permet de comprendre l'ampleur des dégâts. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 30/09/2018 présenté par Anne-Claire Coudray sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 30 septembre 2018 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.