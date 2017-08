INDRE ET LOIRE : Les touristes se baladent avec des modes de transport insolites  

Afin de découvrir le patrimoine, Olivier Delisle propose aux touristes des parcours avec des moyens de transport insolites. On commence avec le "kick bike". Méconnu, c’est un mélange du vélo et de la trottinette. Un moyen de transport ludique et sportif. Après l’effort, la balade se poursuit sur un paddle. Glisser sur les eaux, en couple, une famille ou un groupe d’amis, c’est désormais possible.