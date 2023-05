Industrie : pourquoi le Nord attire les investisseurs

Les Hauts-de-France en haut du classement. La région est la troisième plus attractive en investissement, à l'image de Naturopera, une usine de fabrication de couches pour bébés. Elle s'est installée en octobre 2022 à Bully-les-Mines (Pas-de-Calais), en plein cœur du bassin minier, et juste à côté des nombreuses autoroutes de la région. Le très riche passé textile du Nord et du Pas-de-Calais a pesé dans le choix de cette implantation. La région attire aussi de nombreux investissements étrangers, et ce, depuis longtemps. Il y a 22 ans, Toyota s'installait près de Valenciennes (Nord), plus récemment Amazon près de Douai. Il y a donc un effet attractif, d'autant qu'il y a de la place grâce à ses nombreuses friches industrielles, comme EuraTechnologies dans la ville de Lille, qui a été complètement rénovée. Autre avantage, la région est au cœur de l'Europe. Ici, nous sommes à moins de trois heures de train de cinq capitales européennes : La Haye, Bruxelles, Luxembourg, Paris et Londres. Mais ça n'est pas tout, prenons l'exemple de Dunkerque. Emmanuel Macron a annoncé ce vendredi 12 mai l'arrivée d'une nouvelle usine chinoise XTC, qui est spécialisée dans la batterie. Plus de détails dans la vidéo en tête de cet article. TF1 | Reportage S. Hembert, G. Delobette