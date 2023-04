Inflation alimentaire : pourquoi les prix ne baissent-ils pas ?

Prenant trois produits dans ce magasin en image, le paquet de pâtes est passé de 1,75 euros il y a un an, à 2,06 euros aujourd’hui. La plaquette de beurre a grimpé de 2,52 euros à 3,35 euros. Et la palme revient à cette bouteille d'huile de tournesol, de 2,29 euros l’an dernier, là elle atteint désormais les 3,63 euros. Une envolée des prix qui vous étonne, car dans le même temps, le prix des matières premières de ces aliments a chuté. Soit moins 23 % pour le lait qui sert à fabriquer votre beurre, moins 53 % pour le tournesol. Une baisse également sur le blé dur, qui est la matière première de vos pattes. Alors comment expliquer un tel décalage ? Dominique Schelcher, président du système U, demande à changer les règles, pour pouvoir renégocier les tarifs toute l’ année. Mais le prix des ingrédients n’explique pas à lui seul votre facture. Quand vous achetez une plaquette de beurre, par exemple, la matière première ne représente que 60% de ce que vous payez. Émilie Dubuc, consultante chez Alixpartners, nous explique que viennent s'y ajouter le coût de l'énergie pour la préparation du produit. Plus de détails dans la vidéo en tête de cet article. TF1 | Reportage M. Brossard, L. Huré