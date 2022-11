Inflation : comment elle transforme votre vie

Qu'est-ce que la flambée des prix a changé dans notre quotidien ? Loin des métropoles, aux confins de la Loire et du Puy-de-Dôme, voici Montbrison et ses 16 000 habitants. C'est une ville à l'heure de la vie chère. La sobriété est imposée aux plus modestes comme aux classes moyennes. Mais dans une petite ville où les transports en commun sont presque inexistants, beaucoup sont obligés d'utiliser leurs voitures pour travailler ou étudier. Comme 40% des Français, Corentin, étudiant en alternance, est obligé de réduire ses déplacements, quitte à renoncer aux soirées entre amis ou en discothèque. Des restrictions qui frappent aussi de plein fouet les professionnels du loisir. Au cinéma de Montbrison, nous constatons la faible affluence, même en cette période de vacances. Depuis 2021, la consommation en France diminue. Rien d'étonnant pour ce jeune couple, qui réside dans un quartier populaire de Montbrison. Jonathan et Justine se chauffent au gaz, car ils sont inquiets pour leurs prochaines factures. Eux aussi ont changé leurs habitudes. Tous ces efforts suffiront-ils pour surmonter une inflation galopante ? Les Montbrisonnais rencontrés ce jour-là ne sont pas optimistes. TF1 | Reportage C. Blampain, B. Gereys