Inflation : des antivols sur la viande et le poisson

Des steaks hachés et des entrecôtes protégés par des boîtiers inviolables comme des appareils électroniques. C'est ce qu'ont récemment découvert de nombreux consommateurs dans les grandes surfaces. Pour certains, c'est du jamais-vu. Ce genre de protection se multiplie. Avec une simple étiquette magnétique au dos du produit, pour certains, c'est plus discret. L'an 2022, le vol à l'étalage a augmenté de 14% selon le ministère de l'Intérieur. Au premier rang des explications, c'est l'inflation qui serait la cause de ces vols. L'autre explication est la multiplication des caisses automatiques qui faciliteraient ce type de vols. Contactées, les enseignes de grande distribution n'ont pas souhaité répondre aux questions. Les fabricants d'antivols alimentaires, eux, ont vu leurs commandes bondir. Une entreprise à Châteauroux (Indre) a doublé en un an ses commandes, jusqu'à représenter 10% du chiffre d'affaires. Ce fabricant développe désormais des antivols adaptés à tous types de produits. La plupart du temps, les enseignes règlent ces vols à l'amiable. Mais c'est un délit qui peut être sanctionné par des lourdes amendes et jusqu'à trois ans d'emprisonnement dans les cas les plus grave. TF1 | Reportage E. Spertino, M. Poujol, I. Rachati