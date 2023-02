Inflation en Grande-Bretagne : les vols de nourriture se multiplient

Des dizaines de confiseries glissées dans les poches, des paquets de viandes embarqués dans un sac plastique. Ces scènes de vols à l'étalage sont de plus en plus fréquentes dans les supermarchés britanniques. Les larcins visent les produits du quotidien, alors que l’inflation est de plus de 11 %. La réponse des supermarchés se fait pourtant de plus en plus musclée. Des steaks dans des boîtes de protection, des antivols sophistiqués sur des plaquettes de beurre. Ces images ont été largement relayées sur les réseaux sociaux et dans la presse britannique. Les supermarchés sont prêts à tout, ou presque, pour arrêter le vol à l’étalage. Dans ce magasin de l’Est de Londres, vous êtes prévenus dès l’entrée. Dès qu’un voleur est identifié, sa photo est enregistrée, il est reconnu par les caméras. Le gérant perdait plus de 1 000 euros chaque semaine à cause de ces vols. Désormais, 48 caméras maillent chaque rayon du magasin. Leurs images sont analysées par une intelligence artificielle développée par des Français. Elle repère en temps réel chaque comportement suspect et alerte immédiatement le personnel. Plus de détails dans la vidéo en tête de cet article. TF1 | Reportage É. Stern, L. Larvor