Inflation et pauvreté : l'autre visage de l'Angleterre

Les Britanniques ont perdu la figure qui unissait leur pays. Le moment ne pouvait pas plus mal tomber. À peine remis de la pandémie, le Royaume-Uni fait face à une situation économique dramatique. Nourriture, transport, et logement, l'inflation atteint 10%. Pour l'énergie, la hausse est bien plus importante. Malgré leur amour pour leur reine, certains Britanniques craignent de devoir payer. Les funérailles pourraient coûter près de 35 millions d'euros au contribuable. Un faste difficile à accepter, alors qu'un Britannique sur quatre dit sauter de repas, par manque de moyens. Les particuliers ne sont pas les seuls touchés par l'inflation. Il y a urgence pour les petites entreprises, car sans une aide massive du gouvernement, jusqu'à 15% d'entre elles sont menacées de fermeture. Patron français, installé à Londres depuis seize ans, Laurent D'Orey, n'avait jamais vu sa facture d'électricité augmenter autant. C'est une situation intenable, mais le plan d'aide du gouvernement a été mis en pause, le temps du deuil national. TF1 | Reportage E. Stern, A. Prugnaud, E. Lefebvre