Inflation : la fin des grandes marques ?

Les grandes marques sont de moins en moins présentes aux caisses du supermarché que nous avons visité en banlieue parisienne. Le mouvement s'est même accéléré ces derniers mois. Les clients passent de plus en plus de temps à inspecter les prix. Le responsable du magasin a voulu nous montrer un rayon en particulier, celui de compotes en gourde. C'était impensable avant, mais aujourd'hui, il ne reste plus que deux marques : la marque nationale et la marque distributeur. Dans ce rayon comme ailleurs, les grandes marques font la grimace. "C'est le consommateur qui va, par ses achats, faire qu'on va consacrer de la place aux produits qu'il attend", explique Alain Plougastel. Au rayon charcuterie, la part de marché de la marque distributeur est de 50%. "A produit équivalent, entre la marque nationale et le produit distributeur, la différence de prix est de 28%", nous fait-il savoir. Parfois, comme sur les lardons, c'est même deux fois moins cher. TF1 | Reportage F.X. Ménage, O. Cresta