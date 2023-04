Plus d'abandons, moins d'adoptions : les chiens et chats victimes de l'inflation ?

Première promenade du jour pour un Staff d'un an, abandonné voilà deux semaines. Ninon Ruess l'a recueilli dans ce refuge. Pour beaucoup de propriétaires, le budget ne tient plus. "Est-ce que l'inflation joue, est-ce que les personnes qui sont dans une réflexion d'adoption se disent, bah ce n'est pas le moment parce qu'on n'est pas sûr de pouvoir assumer financièrement l'animal jusqu'au bout. Effectivement, ça peut amener à un frein", explique Ninon Ruess, cheffe d'équipe à la SPA. En effet, plus 17 % pour le prix des croquettes et plus 3 % pour la litière. À cela, s'ajoute la hausse des frais vétérinaires. Ce couple, qui vient adopter un chat, en a conscience. Au premier trimestre, c'est plus 15 % d'abandon par rapport à la même période l'an passé. Les listes d'attente s'allongent. Alors pour l'accueil des chiens, c'est le système D qui s'impose. Si les centres d'accueil sont saturés, c'est aussi parce que les adoptions ne décollent pas. Résultat, les animaux restent plus longtemps à la SPA, 56 jours en moyenne, avant de trouver leur propriétaire. Le refuge compte plus que jamais sur des nouvelles familles d'accueil comme Noa et Salomé, qui sont repartis ce week-end avec un jeune chat. TF1 | Reportage K. Yousfi, L. Foesser-Eckert