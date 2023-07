Inflation : les clients boudent les coiffeurs

Son salon plein, c'est de plus en plus rare chez David Cognin. Pour le coiffeur de Bernay (Eure), la baisse de fréquentation est une évidence. Les plannings sont clairsemés, car avec l'inflation, prendre soin de soi est devenu secondaire. Beaucoup de clients divisent par deux leur visite chez le coiffeur, que ce soit pour les cheveux ou pour la barbe. Où sont passés les clients ? Beaucoup font appel aux coiffeurs à domicile, quinze à 20 % moins chers que dans les salons. Pour garder sa clientèle par ces temps difficiles, Diana Rousseau, coiffeuse à "Le club de la coiffure à domicile" de Bernay (Eure), casse les prix. Résultats, une mère de famille dépense 47 euros pour quatre personnes, soit deux fois moins que dans un salon. D'autres ont complètement abandonné les coiffeurs professionnels. Aidés de tutoriel sur les réseaux sociaux et souvent armés seulement d'une tondeuse, ils se coupent les cheveux eux-mêmes. Chez les Schneider, toute la famille y passe. Le secret est de prendre son temps et de viser des coiffures moins élaborées, pour économiser plusieurs centaines d'euros par an. TF1 | Reportage D. Mourgues, C. Moutot