Inflation : les écoles anglaises nourrissent gratuitement les élèves

Ce n'est pas tout à fait d'un banquet digne d'un film d'Harry Potter. Mais tous les midis dans cette cantine du nord de l'Angleterre, ces collégiens ont droit à un repas chaud et surtout gratuit. Introduite il y a un mois, cette mesure vise à aider les familles à passer cet hiver difficile. Les enfants eux-mêmes sont conscients du changement. "Nos parents devaient mettre de l'argent sur nos comptes pour que l'on puisse payer nos repas. Ça coûtait environ six euros par jour" ; "Avant, je dépensais pas mal d'argent, parce que je mange beaucoup" ; "Certains élèves sont plus heureux quand ils ont mangé", confient certains d'entre eux. Le petit déjeuner et le casse-croûte sont également offerts. L'idée que tout le monde mange à sa faim sans stigmatisation. Pour pouvoir proposer ces trois repas gratuits à tous les enfants, il a fallu réorganiser la cuisine. "On ne leur donne plus que trois choix de plats et on cuisine en plus grande quantité. C'est un peu moins cher pour nous et ça nous permet de donner à chaque enfant un repas gratuit", indique James Kerfoot, principal de The Rudheath senior academy (RS) de Northwick, Angleterre. Le coût est estimé à 4 000 euros ce trimestre pour 600 élèves. Le directeur cherche des sponsors et des ressources auprès du gouvernement pour prolonger l'essai, car les professeurs aussi en sont largement satisfaits. Pour Jemma Morrell, professeure d'anglais, "s'ils ont de l'énergie, ils vont être capables de tenir toute la journée. On a remarqué une réelle différence dans la façon dont les enfants s'impliquent dans l'apprentissage". En Angleterre, près de deux millions d'enfants, les 20 % les plus défavorisés, bénéficient de la cantine gratuite. C'est encore insuffisant selon plusieurs associations alors que le prix de la nourriture a augmenté de 15 %. "Un écolier sur trois vivant dans la pauvreté n'a pas le droit à un repas scolaire gratuit. C'est pourquoi nous menons une campagne visant à étendre leur éligibilité", affirme Stéphanie Slater, fondatrice de l'association caritative "School food matters" (SFM) à Londres. La campagne est soutenue par les professionnels de santé et mise en œuvre dans certains arrondissements londoniens. Le gouvernement a, en revanche, refusé de l'étendre au niveau national. TF1 | Reportage É. Stern, L. Larvor