Inflation et précarité : "Le matin, je ne mange pas"

Dans le sac de Niki, étudiante, il n'y a que l'essentiel pour se nourrir. Elle a seulement un budget de 20 euros par semaine pour faire ses courses. Autant dire qu'avec la hausse des prix, elle a dû faire des choix radicaux. Des étudiants qui se privent de nourriture, mais aussi des retraités ou des familles modestes. Environ 53 % des Français qui gagnent le SMIC ou moins déclarent aujourd'hui qu'ils ont réduit les portions dans leurs assiettes. "Le soir avant, il y avait une entrée, un plat et un dessert. Maintenant, il n'y a que l'entrée, et on passe au dessert", confie une femme. Plus généralement, les achats alimentaires des Français ont diminué depuis un an, et tous les produits sont concernés. Ce qui manque dans l'assiette, de plus en plus de Français viennent le chercher auprès des associations. Parmi eux, Cassandre, étudiante en histoire. Les produits sont gratuits. Il s'agit d'une aide essentielle en ce moment. "Déjà, le matin, je ne mange pas. Le midi, ça dépend. J'essaie d'avoir un repas, course à un euro, quand je suis à la fac. Quand je ne suis pas à la fac, je ne mange pas. Ça me permet d'avoir une bonne assiette le soir avec entrée, plat et dessert", témoigne-t-elle. En 2022, cette association distribuait des repas à 800 étudiants par semaine. Aujourd'hui, ce chiffre a plus que doublé. TF1 |Reportage P. Corrieur, L. Baqué, M. Poujol