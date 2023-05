Inflation : les marques distributeurs victimes de leurs succès

Dans ce supermarché, dans la vidéo en tête de cet article, les crèmes desserts de la marque distributeurs bien moins chères que les autres sont victimes de leur succès. Lors de notre tournage ce samedi dans l'après-midi, il n'y en avait quasiment plus. Et nous avons remarqué la même chose pour d'autres produits comme la lessive ou le fromage frais par exemple. "C'est très intéressant, mais il y en a de moins en moins. Il y en a moins dans les rayons parce qu'il y a beaucoup de ventes, les yaourts à la compote par exemple", constate une mère de famille. "Ça nous arrive de chercher un peu partout, mais on ne trouve pas les produits des marques distributeurs", remarque un autre client. Alors, quand ces produits apparaissent, de nombreux consommateurs deviennent plus prévoyants. Certains font davantage le plein pour ces marques distributeurs. Ces dernières ne cessent de gagner du terrain. Elles représentent actuellement 11 % du marché total de la grande distribution. Ces produits moins chers disparaissent aussi vite des rayons parce qu'ils font partie des paniers anti-inflation mis en place par les grandes enseignes. Les produits de marque distributeurs sont en moyenne 30 % moins chers que les articles des grandes marques. TF1 | Reportage P. Gallaccio, M. Kouho