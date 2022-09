Inflation masquée : le paquet rétrécit, pas les prix

Des emballages moins remplis, des changements dans la composition des produits alimentaires... Actuellement, quelques industriels font tout pour réduire les coûts de production. Et souvent, nous ne le remarquons pas. Alors, quelle est leur stratégie ? Pour le savoir, nous avons acheté plusieurs produits pour les comparer. À 3,69 euros le pack de six, le prix de cette bouteille d'eau, par exemple, n'a pas changé. En revanche, le volume a diminué de 8 %. Pareil pour cette barquette de margarine, -4% de produit en moins, -10% pour ces portions de fromage, et même 20% de sirop en moins dans cette bouteille. C'est absolument légal comme l'explique Olivier Dauvers, expert de la grande distribution. Et à ces baisses de volume s'ajoutent parfois des hausses de prix. Pour se justifier, un industriel rejette la faute sur les grandes surfaces. Alors, l'association Foodwatch France demande davantage de transparence. D'autres marques que nous avons contactées assument cette inflation masquée. C'est la seule stratégie, disent-elles, pour assurer leurs marges et faire face à l'augmentation des prix des matières premières. D'ailleurs, il y a des limites légales à ces pratiques. Et la répression des fraudes a promis de faire des contrôles. TF1 | Reportage P. Ninine, C. Chevreton, T. Coiffier