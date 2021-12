Inflation record : les Américains passent à la caisse

Il s'en vend une toutes les deux secondes aux États-Unis. En tout, 93% de la population en possède au moins une. La voiture, si chère aux Américains, est en train de devenir un produit de luxe. Sur le marché de l'occasion, les prix sont devenus fous. Ils ont augmenté de 31% depuis un an. Ce qui est problématique pour le portefeuille des Américains ce n'est pas tant le prix des voitures, mais celui des carburants. Il a connu une hausse de 58% ces douze derniers mois. Avec la réouverture des écoles et la reprise du travail en présentielle, les Américains conduisent à nouveau énormément et l'offre n'arrive pas à suivre la demande. Le prix de l'essence est à son plus haut depuis sept ans. En outre, faire les courses était un moment de plaisir pour des millions d'Américains, mais ce n'est plus le cas maintenant. Parmi les hausses de prix les plus spectaculaires figurent le bœuf, +26% en un an et le bacon, +21%. L'inflation est généralisée à beaucoup de produits, là encore, parce que l'offre n'arrive pas à suivre la demande, mais aussi parce qu'il y a une forte pénurie de main-d'œuvre aux États-Unis. C'est notamment le cas dans le secteur de la transformation alimentaire. Pourtant, ni les salaires ni les pensions de retraite n'ont augmenté pour suivre l'inflation. Résultat, les travailleurs, comme les retraités, s'appauvrissent. Et si certains font désormais très attention à ce qu'ils achètent, d'autres n'arrivent carrément plus à s'acheter à manger. T F1 | Reportage J. Corbillon, M. Derrien.