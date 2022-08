Influenceuse à succès : Léna dans toutes les situations

Des centaines de fans, ils attendent depuis plusieurs heures devant une boutique pour tenter d'approcher Léna Situations, la maîtresse des lieux. Chacun veut l'embrasser et prendre une photo. Avec quatre millions d'abonnés sur Instagram et deux millions sur YouTube, Léna Situations fait la Une des grands magazines à seulement 24 ans, devenant l'une des femmes les plus influentes de sa génération. C'est grâce à ses vidéos. Léna se met dans toutes les situations. En ouvrant sa toute première boutique, l'influenceuse a décidé de concrétiser en vrai son succès virtuel. "C'est un moyen de les voir en 3D. C'est super. C'est génial ", s'est confiée Léna Mahfouf. Sa notoriété lui permet d'être invitée à des événements prestigieux, comme au festival Canneseries. Lorsqu'elle s'apprête à remettre un prix, le stress l'envahit. Elle n'est pas encore aussi à l'aise sur scène que sur les réseaux. Quand elle n'est pas sous la lumière, c'est chez elle que Léna passe la majorité de son temps. En deux ans, la jeune femme d'affaires a vu son nombre d'abonnés triplé sur Internet. Sa devise : toujours plus. C'est aussi le nom de son autobiographie, vendue à plus de 350 000 exemplaires. TF1 | Reportage L. Adda, J.Y. Chamblay