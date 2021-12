Info/ Infox: 160.000 jeunes français veulent-ils quitter le pays chaque année ?

Contactée, la communication du RN nous confirme cette hypothèse et nous précise d’où Jordan Bardella tient ce nombre. "L'Insee estime qu'en 2018, ce sont 271 000 Français qui sont partis vivre à l'étranger et 110 000 sont rentrés, soit un solde de 160 000 environ". On a vérifié. Ces chiffres pour 2018 n'existent pas puisqu'ils n'ont pas encore été publiés. Les données les plus récentes sur le sujet remontent aux années précédentes, entre 2014 et 2017. Quand on fait la différence entre les départs et les retours, on est autour de 160 000, et pour 2017 seulement 44 000. En fait, ce chiffre prend en compte l'ensemble des expatriés et pas uniquement les jeunes comme le prétend Jordan Bardella. Parmi ceux qui partent à l'étranger, il y a des retraités, des salariés des grandes entreprises, des fonctionnaires, des familles d'expatriés, des humanitaires avec des motivations diverses. Tous ne partent pas pour fuir la France. Les Français sont-ils de plus en plus tentés par l'expatriation ? Non. Le nombre des Français installés à l'étranger est même en baisse depuis quatre ans, 1 804 983 en 2017, 1 685 638 en 2020, soit une baisse de plus de 6%. Le Covid, avec la fermeture des frontières, a sans doute joué un rôle. Mais cette baisse avait déjà été entamée avant le début de la crise sanitaire. Quant aux jeunes, les seules informations que nous avons pu recueillir relèvent d'un sondage, donc à prendre avec précaution. Il y a trois ans, celui-ci montrait que 75% des jeunes de 18 à 30 ans voulaient partir à l'étranger pour une période de plus de trois mois. Alors, cela ne veut pas forcément dire qu'ils voulaient fuir la France mais qu'ils avaient envie d'un stage, d'un long voyage, ou d'avoir une expérience professionnelle dans un autre pays. Cette ouverture au monde est plutôt une bonne nouvelle. TF1 | Arnaud Etcheverry