Info/ Infox : "42 % des trajets de moins d'un kilomètre" se font-ils en voiture ?

C'est faux, répond notre journaliste Camille Colin. Pour elle, il n'y a pas 42 % des trajets de moins d'un kilomètre et qui se font en voiture. Le chiffre existe bien dans une étude publiée par l'Insee cette année, mais il y a une subtilité, prévient notre journaliste. L'étude ne concerne que les gens qui prennent la voiture pour aller travailler à moins d'un kilomètre. Elle ne prend pas du tout en compte tous les nombreux trajets du quotidien que beaucoup font à pied pour aller chercher le pain, aller à l'école ou encore faire une course. Dans le détail, ces personnes qui travaillent à moins d'un kilomètre de chez elle et qui prennent leur voiture, celles dont parle Sandrine Rousseau, représentent finalement selon l'Insee moins de 500 000 personnes, soit 1,7 % de la population active recensés en 2020. Autant dire que ça représente très peu de gens, précise notre journaliste. Tous ces salariés qui prennent la voiture ont-ils aussi une bonne raison de le faire ? Un quart d'entre eux utilise finalement leur voiture tout simplement pour aller travailler, répond Camille Colin. C'est le cas des agriculteurs par exemple, des artisans des commerçants ou des professionnels de santé. Ils peuvent se déplacer plusieurs fois dans la journée ou transporter du matériel dans leur voiture. Quant aux trois quarts restants, certains ont une raison médicale, d'autres profitent du véhicule pour faire les courses, aller chercher les enfants aussi dans la journée. Ceux qui prennent la voiture uniquement par habitude ou par confort en réalité sont donc là aussi très peu nombreux, conclut notre journaliste.