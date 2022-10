Info/Infox : 6 500 travailleurs migrants sont-ils morts au Qatar depuis l'attribution de la Coupe du monde ?

Ce chiffre a été publié en 2021 par un journal britannique très sérieux, The Guardian. À ce jour-là, il titrait "6 500 travailleurs migrants sont morts au Qatar depuis l'attribution de la Coupe du monde". Lorsqu'on lit l'article dans les détails, on note qu'il s'agit de toutes les causes de décès des travailleurs migrants sur dix ans et sans distinction de profession. Selon l'Organisation International du Travail, "ces étrangers travaillent dans tous les secteurs de l'économie et à tous les niveaux de revenus". Donc, il y avait bien sûr des ouvriers de bâtiment, mais aussi des agents de sécurité, d'entretien et des employés de bureau. Y a-t-il alors des chiffres plus précis concernant les ouvriers du bâtiment ? Pour les chantiers, le Qatar a fait venir des centaines de milliers d'ouvriers. Et ce que pointent les ONG, ce sont leurs conditions de travail très difficiles et l'absence de transparence de la part des autorités sur les causes de décès. Les autorités évoquent toujours comme motif la mort naturelle lorsqu'un ouvrier succombe. Ce qui explique le manque de données sur ces chantiers. Mais dans son enquête parue en 2020, l'OIT montre que pour cette même année, 50 ouvriers ont perdu la vie. Ce chiffre ne reflète pourtant pas la situation d'il y a dix ans. Face aux critiques, le Qatar a réagi. Des horaires ont été aménagés en fonction de la chaleur notamment, et les chantiers sont plus sécurisés. TF1 | Samira El Gadir