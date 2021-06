Info / Infox : 75% des doses de vaccin anti-Covid injectées dans seulement dix pays ?

Le directeur général de l'OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, a affirmé que "75% de tous les vaccins ont été administrés dans seulement dix pays". Pour une épidémie qui touche le monde entier, le chiffre marque les esprits. Alors, on a décidé de vérifier et de faire nos propres calculs, en se basant sur la carte qui représente les dix pays les plus avancés dans la vaccination. On a d'abord la Chine avec ses 584 millions de doses injectées. Puis, les États-Unis, 290 millions, et le Brésil ainsi que la France aussi en font partie. Et lorsqu'on additionne toutes ces injections, les habitants de ces pays ont reçu 1,37 milliard de doses sur un total de 1,81 milliard au niveau mondial. Cela représente bien 75% de tous les vaccins. Ainsi, on retombe tout à fait sur les calculs du patron de l'OMS. Pour expliquer cette disproportion, il y a d'abord un facteur démographique. À eux seuls, ces dix pays concentrent 48% de la population mondiale, avec des pays très peuplés comme la Chine ou l'Inde. La suite dans la vidéo ci-dessus.