Info/Infox : cette vague de chaleur est-elle la plus élevée jamais observée en France ?

Ces derniers jours, on a beaucoup lu l’affirmation que cette vague de chaleur est la plus élevée jamais observée dans notre pays. Alors que pour Météo France, une vague de chaleur, ce sont des températures moyennes anormalement élevées sur plusieurs jours. De ce point de vue, la vague de chaleur la plus intense et la plus durable jamais observée est celle de 2003. Depuis 1947, c’est-à-dire depuis que Météo France a des outils de mesure fiables sur tout le pays, il y a eu 43 vagues de chaleur. Neuf ont eu lieu avant 1989 et 34 après sur seulement 30 ans. Cet épisode caniculaire est indéniablement lié au réchauffement climatique. Certes, les vagues de chaleur sont naturelles, mais le réchauffement climatique, causé par nos émissions de gaz à effet de serre, amplifie la gravité du phénomène. Selon Samuel Morin, climatologue à Météo France et au CNRS : “Sans changement climatique, on aurait eu environ deux à trois degrés de moins. Il aurait fait chaud mais pas aussi chaud” T F1 | Plateau B. Dard