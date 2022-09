Info/infox : dénoncer son voisin s'il chauffe son appartement à plus de 19 degrés ?

L’infox a quand même fait le tour de l’Europe. La voici en version allemande, slovaque, grecque. Une affiche qui laisse penser que le gouvernement suisse appelle à dénoncer son voisin s’il chauffe son appartement à plus de 19 degrés. L’anonymat est garanti et il y a même une récompense de 200 francs suisse. Des milliers d’internautes se sont indignés et ont dénoncé cet appel à la délation, comme l’avocat Fabrice Di Vizio, suivi par 240 000 abonnés. Dès l’apparition de ces messages, les médias suisse, autrichien et allemand ont enquêté. Évidemment, les autorités n’ont jamais organisé une telle campagne. En Suisse, le ministère de l’Énergie a même dû faire un démenti officiel : “Il n’existe pas de telles affiches fédérales, et nous n’appelons pas, non plus, à ce que les gens soient dénoncés”. La photo qui a été utilisée par l’auteur pour monter son infox vient d'une banque d’images. Il suffit de faire une recherche d’image inversée pour s’en rendre compte. C’est une photo que l’on peut télécharger gratuitement sur un site Internet et l’appliquer sur différentes situations. TF1 | S. El Gadir