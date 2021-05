Info / Infox : des images détournées pour alimenter le conflit israélo-palestinien ?

La première image détournée est celle partagée par l'ancien Premier Ministres Manuel Valls sur Tweeter. Elle illustre selon lui "une attaque du Hamas". Selon nos recherches, la photo a été prise par un photographe de l'AFP qui s'appelle Mahmoud Hams. Le cliché date du 10 mai 202, le lundi dernier. La légende de l'AFP nous a donné l'information et le contexte. Cette photographie montre des frappes aériennes israéliennes dans la bande de Gaza, en réponse à un barrage de roquettes tirées par le Hamas. Les explosions qui s'affichent sur l'image illustrent donc une riposte israélienne et non pas une attaque du Hamas. D'ailleurs, Manuel Valls a fini par supprimer cette photo de son compte. Mais ces détournements ou mauvaises interprétations des images existent aussi du côté des pro-palestiniens. Il y en a même des dizaines. Comme le cas de la vidéo reprise par David Guiraud, porte-parole de la France Insoumise avec le message : "comment peut-on danser pendant qu'un lieu saint de l'islam prend feu ?" On peut nettement voir dans la vidéo, des Israéliens danser devant le mur des lamentations avec au-dessus l'esplanade des mosquées. La suite dans le reportage ci-dessus.