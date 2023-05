Info / Infox : fallait-il dépenser ainsi l'argent des contribuables pour le sacre de Charles III ?

Le montant repris par la presse britannique vient du comité, chargé des festivités. Il estime le coût total du couronnement à 100 millions de livres sterling, soit 114 millions d'euros. C'est deux fois plus que l'accès au trône d'Elizabeth II, en 1953. Ce qui justifie de telles dépenses sont, essentiellement, les frais de sécurité qui représentent deux tiers du budget. Avec les menaces terroristes, les anti-monarchistes, 29 000 policiers et 7 000 soldats sont mobilisés. C'est du jamais-vu. Mais un événement comme celui-là rapporte également beaucoup d'argent. Une étude a été réalisée par un institut Britannique. Il estime les retombées économiques à 1,4 milliard de livres sterling, soit 1,6 milliard d'euros. Cela couvrira largement les dépenses, entre les babioles, les restaurants, les bars, les touristes qui viennent du monde entier, parce que le Windsor est aussi la vitrine du royaume. On peut dire qu'il n'a pas vraiment d'équivalent dans le monde. C'est un peu" the famille royale". TF1 | Reportage Samira El Gadir