Info / Infox : faut-il se fier aux projections des internautes sur le coronavirus ?

Au niveau mondial, le coronavirus a contaminé 87 500 personnes avec près de 3 000 décès. Il est difficile de savoir comment ces chiffres vont évoluer. Mais les projections alarmistes sur les réseaux sociaux semblent déroutantes. Sont-elles crédibles ? Existe-t-il des projections fiables ? Notre journaliste Nathalie Pellerin nous en dit plus. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 01/03/2020 présenté par Anne-Claire Coudray sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 1er mars 2020 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.