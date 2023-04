Info / Infox : images créées par l'IA, les politiciens ont-ils délibérément essayé de nous manipuler ?

Donald Trump défile dans les rues de New York, soutenu par une foule immense avec les drapeaux américains qui flottent dans l'air. Tout ça se passe mardi, le jour de son inculpation. Cette photo a été publiée sur Twitter, reprise par son propre fils Eric Trump. Cette fausse image créée par l'IA a eu près de 10 millions de vues. Certains internautes la partagent même comme si elle était vraie. Pourtant, il suffit de regarder les détails qui clochent, les visages, les mains des personnages ne sont pas crédibles. L'auteur, un soutien connu de l'ex-président américain, a même signé sa création. En Allemagne, c'est l'AfD, parti d'extrême droite, qui se sert de ces fausses images. Il publie une affiche avec un groupe d'hommes aux cheveux noirs, peau mate, vociférant, agressifs. De quoi faire peur avec le slogan, "Non à plus de migrants !" Le parti assume avoir utilisé des bases de données gratuites sans vérifier si elles contiennent de l'IA. Il se dit même reconnaissant de cette nouvelle technologie. Enfin, tout aussi inquiétant. Certains médias sont tombés dans le piège, cette semaine de l'IA. Parmi eux, le quotidien italien La Stampa. Il a publié de toutes pièces une photo de Marlène Schiappa. La ministre est représentée avec un large décolleté, un 49.3 tatoué sur la poitrine. La photo est choquante, mais il faudra attendre l'édition du lendemain pour savoir qu'il s'agit d'une fausse information. TF1 | S. El Gadir