Info/Infox : la 5G est-elle énergivore ?

Tout part de la déclaration du secrétaire nationale d'EELV Julien Bayou. "La 5G est extrêmement consommatrice d'énergie", affirme le patron des Verts, qui défend l'idée d'un moratoire sur cette nouvelle technologie. Le PDG d'Orange Stéphane Richard se dit "totalement en désaccord avec cela". Selon lui, la 5G représente "un gain d'efficacité". Pour vous donner une idée, un film qui met dix-sept minutes à télécharger en 4G mettra trois minutes et vingt secondes en 5G. Imaginez le gain de temps ! On consommera donc beaucoup moins d'énergie aussi. Mais le revers de ce progrès, c'est que la 5G est tellement efficace que nous serons plus incités à l'utiliser. On parle de réaliser de la chirurgie à distance, encore plus de jeux vidéo en direct. Internet pourra même conduire les voitures. C'est là que la consommation d'énergie risque d'exploser. Ce n'est pas la 5G en elle-même qui consomme plus d'énergie. C'est tout ce que nous en ferons, toujours plus d'échanges et de contenus. Déjà aujourd'hui sans cette technologie, notre utilisation d'Internet augmente de 57% par an. Soit 3% de la consommation mondiale d'énergie.