Info / Infox : la justice est-elle laxiste ?

Il n’y a pas que les policiers, certains politiques, comme Jordan Bardella, par exemple, réclame “un tour de vis en matière pénale”. Xavier Bertrand affirme même que “la justice est obligée de juger en fonction des places de prison disponibles”. Ce qui est sûr, c’est qu’il n’y a pas assez de place actuellement pour tous les prisonniers, 830 d’entre eux dorment, chaque nuit, sur des matelas posés au sol. Les maisons d’arrêt affichent un taux d’occupation de 120%. Les juges ont bien tous ces chiffres en tête. Mais de là à en faire un critère au moment de décider d’une peine, les principaux syndicats de magistrats et la contrôleuse générale des prisons, Dominique Simonnot, rejettent en bloc cette affirmation de Xavier Bertrand. À eux de rappeler qu’on juge une affaire en fonction de la gravité des faits et de la personnalité du prévenu. Si on prend en compte les peines de prison ferme, leur nombre ne cesse d’augmenter depuis dix ans. Les conditions de détention font partie des critères légaux pour aménager une peine. Le taux d’occupation de l'établissement pénitentiaire joue au même titre dans la loi que l’évolution de la personnalité du détenu ou de son projet de réinsertion. Le prisonnier sera sous surveillance électronique ou en liberté conditionnelle. On ne parle que des personnes en fin de peine ou des condamnés à des peines courtes.