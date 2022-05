Info/Infox : La Loi climat va-t-elle interdire la vente de carburant à prix coûtant ?

L’une de nos équipes des Vérificateurs Infox a consulté la Loi climat à laquelle Michel-Édouard Leclerc fait référence. Elle a été votée le 22 août 2021 suite aux travaux de la Convention citoyenne sur le climat. L’article 7 stipule : “Il sera désormais interdit de faire la publicité (...) des énergies fossiles”, c’est-à-dire le pétrole, le gaz, le charbon. Comme il est interdit de faire la publicité sur l’alcool ou le tabac. On attend encore les détails du décret d’application prévu cet été. Mais il aura toujours les fameux totems avec les prix affichés pour informer les automobilistes. Les enseignes pourront toujours faire des opérations à prix coûtant. La seule différence est qu’elles ne pourront plus en faire la promotion. Or, c’est justement ce qui embête les hypermarchés car faire savoir qu'on propose un carburant moins cher qu’ailleurs est stratégique. Le carburant est produit d'appel pour les grandes surfaces. Quand on vient remplir son réservoir, on en profite pour remplir son caddie. T F1 | Plateau B. Dard