Info/Infox : la photo d'Arthur Rimbaud retrouvée est-elle fausse ?

On y retrouve le ton sépia typique de l'époque de la redingote. La photo est même signée par Ernest Balthazar, présenté comme un photographe de rue et elle datait du 1er novembre 1873. Mais lorsqu'on la soumet aux experts du musée Arthur Rimbaud, la directrice voit tout de suite que le grain de l'image est trop fin, trop net pour un tirage d'époque. Et surtout, les portraits de rue n'existaient pas en 1873, donc il n'y a aucun doute, cette image est fausse. Alors, qui est derrière ce portrait ? En réalité, elle a été fabriquée par une intelligence artificielle. Cette technologie permet notamment de vieillir le visage du poète. L'auteur, Luc Loiseaux, admet qu'il a un peu ajusté le dessin. Il ne cherche pas à tromper les internautes. Il veut utiliser l'intelligence artificielle pour combler justement le manque d'image du poète. Et ce n'est pas sa seule création, il a par exemple mis en scène Rimbaud pour son départ pour Paris ou en 1871, au moment où il rencontre Paul Verlaine. Tous ces moments ont bien existé. Et pour créer ces images, l'internaute s'appuie de la biographie la plus complète et la plus documentée sur Arthur Rimbaud. TF1 | Samira El Gadir, journaliste TF1