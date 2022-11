Info/Infox : le candidat Lula souhaite-t-il fermer les églises évangéliques ?

Tout part d’une rumeur sur WhatsApp avec deux tweets attribués à Lula. Une fois président, le candidat de gauche laïc voudrait fermer les églises dès 2023. Nous avons donc recherché ces tweets grâce aux outils d’archivage sur Internet. Et il n'y a aucune trace, ils n'existent pas en réalité. Il s’agit d’un montage réalisé par le camp Bolsonaro, comme le confirme d’ailleurs le média Estado, un journal de référence au Brésil. Alors, on peut se demander comment le camp Lula a riposté ? Ses soutiens propagent, eux aussi, des fausses informations. Ils ont diffusé la photo d’un prêtre au visage tuméfié et ils accusent les pros-Bolsonaro de l’avoir agressé. Là aussi, c’est un montage, certes. Le religieux a vraiment été frappé, mais c’était en 2020 lors d’un braquage aux États-Unis. Il n’a donc rien à voir avec le Brésil. Et encore moins avec Bolsonaro. Alors comment expliquer le succès de ces fake news au Brésil ? Il y a deux raisons. La première, c’est l’influence de WhatsApp aux Brésil. Il y a plus de 118 millions d’utilisateurs. C’est le deuxième pays au monde où l’application est utilisée. Et d’après un rapport sénatorial, huit Brésiliens sur dix s’informent sur WhatsApp. Et puis, la désinformation, il faut le dire, est bien organisée au Brésil. Le champion dans ce domaine reste Jair Bolsonaro. TF1 | Samira El Gadir