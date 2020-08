Info / Infox : le masque est-il nécessaire en toutes circonstances ?

Dans des pays où le masque est porté par tous, le virus se propage largement moins que partout ailleurs dans le monde. Notre journaliste a démontré ce message vu sur Twitter en comparant trois pays asiatiques, où la population porte systématiquement le masque depuis le début de l'épidémie, avec les États-Unis et le Brésil, où l'on porte très peu le masque, qui sont devenus les deux principaux foyers dans le monde. Elle précise également que le masque ne suffit pas, à lui seul, à expliquer ces grosses différences entre pays. Il faut prendre en compte toutes les mesures qui contribuent à la réduction du risque, ajoute-t-elle.