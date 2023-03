Info / Infox : Le photovoltaïque n'est-il réellement efficace que "l'été et en plein jour" ?

Nicolas Sarkozy a déclaré devant cette commission parlementaire : "Le photovoltaïque produit de l'énergie quand vous n'en avez pas besoin, en été et en plein jour". Ce qui est vrai, c'est qu'il faut de la lumière pour faire marcher une centrale solaire. Mais cela ne veut pas dire que les panneaux sont à l'arrêt en hiver. Malgré les nuages et la pluie, les panneaux solaires continuent de capter de la lumière. Elle est plus faible qu'en été, certes, mais ça produit quand même de l'électricité. Selon les chiffres de RTE, 10 % de l'énergie solaire est produite entre novembre et février. Sur une journée comme le vendredi 17 mars par exemple, l'énergie produite grâce au photovoltaïque pouvait assurer le besoin d'une région de la taille des Hauts-de-France. En été, certes, le ciel est dégagé et il fait chaud, mais le panneau solaire n'aime pas les très fortes chaleurs. C'est au printemps que le photovoltaïque est le plus efficace. En 2022, le record a été battu le 17 avril, le jour où l'énergie solaire a couvert 27 % de nos besoins. L'énergie solaire est indispensable même en été. Les usines continuent de fonctionner, les climatiseurs tournent à plein régime. Tous les professionnels de l'énergie que nous avons interrogés sont unanimes sur ce point. D'autant qu'avec la crise énergétique actuelle, des réacteurs nucléaires à l'arrêt, on ne peut pas se permettre se passer de cette ressource. En 2022, notre pays a dû importer de l'électricité. Ce qui n'était pas arrivé depuis 40 ans. TF1 | S. El Gadir