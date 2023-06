Info/Infox : le plein d'essence coûte-t-il moins cher selon les heures de la journée ?

Comme tous les liquides, l'essence se densifie avec le froid. Mais quel est le gain pour les automobilistes ? Le carburant est stocké dans des cuves souterraines. Les températures y sont fraîches et varient très peu contrairement à l'air extérieur. D'après l'UFIP, il faudrait des écarts de températures significatifs pour augmenter le volume d'essence. Mais le gain ne sera pas énorme. Selon le test d'une association américaine en 2008, il faudrait une chute de quinze degrés pour obtenir 1% de carburant en plus. Cela donnerait deux centimes d'euros sur un litre. L'astuce est en fait de limiter sa vitesse et de ne pas surcharger sa voiture. Prenons un trajet entre Paris et Lyon, en passant de 130 à 110 kilomètres par heure, avec une conduite régulière, vous économiserez jusqu'à onze euros . Vérifier la pression des pneus fera aussi gagner jusqu'à 1,30 euros d'essence. N'oubliez pas les comparateurs en ligne. Dans un rayon de quatre kilomètres, on a trouvé des écarts jusqu'à 25 centimes d'euros sur un litre de diesel. TF1 | Samira El Gadir